Truth Seekers Saison 1 : Nick Frost et Simon Pegg enquêteront sur le paranormal, dans un mois sur Prime Vidéo

Pour bien terminer le mois d’octobre, Amazon Prime Video proposera deux nouveautés en France. La première est le remake d’Utopia. La seconde est donc la nouvelle série britannique Truth Seekers qui réunit Nick Frost et Simon Pegg. Le lancement est prévu pour le 30 octobre.

Créée par Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz et Nat Saunders, Truth Seekers prend la forme d’une comédie horrifique qui suit une équipe d’enquêteurs du paranormal dont les membres se rassemblent durant leur temps libre pour tenter de filmer des fantômes et poster leurs découvertes en ligne.

Menée par Gus (Frost), l’équipe surveille des églises hantées, d’hôpitaux abandonnés ou encore des bunkers sous-terrain à l’aide de leurs appareils de détections. Quand leurs rencontres avec des éléments paranormaux deviennent de plus en plus fréquentes et dangereuses, ils commencent à réaliser qu’il y a une conspiration en place qui pourrait entrainer à la fin du monde.

Au casting de cette première saison de Truth Seekers, Nick Frost et Simon Pegg sont entourés par Malcolm McDowell, Samson Kayo, Emma D’Arcy, Susan Wokoma, Julian Barratt, Morgana Robinson, Kate Nash et Kevin Eldon.

