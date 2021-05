Trying Saison 2 : Nikki et Jason essaient toujours d’avoir un enfant, dès aujourd’hui sur Apple TV+

Déjà renouvelée pour une saison 3, la comédie Trying fait dès maintenant son retour sur Apple TV+ avec le lancement de sa saison 2. Deux épisodes sont donc disponibles dès ce vendredi 21 mai, puis un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi.

Création d’Andy Wolton, Trying nous parle d’un couple de trentenaires, Nikki et Jason (Esther Smith et Rafe Spall), qui essaie d’avoir un enfant, mais découvre que cela n’est sûrement pas possible pour eux sur un plan biologique. Face à cette nouvelle, le couple doit repenser son avenir et se tourne vers l’adoption.

Dans la saison 2 de Trying, Nikki et Jason continuent de se frayer un chemin dans le processus d’adoption. Ayant obtenu l’approbation par le comité d’adoption, ils découvrent maintenant que la suite n’est pas aussi simple qu’ils l’avaient espérée. C’est comme si les autres couples s’arrachaient les enfants et qu’eux étaient laissés pour compte. Épaulés par Penny (Imelda Staunton), leur assistante sociale excentrique, ils sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir. Quand Nikki rencontre une petite fille nommée Princess, elle sait immédiatement que cette enfant est faite pour eux. Mais certains obstacles au projet de Nikki pourraient se révéler insurmontables.

Autour de Rafe Spall et Esther Smith, la saison 2 de Trying réunit donc Imelda Staunton, Ophelia Lovibond, Oliver Chris, Sian Brooke, Darren Boyd et Robyn Cara.

