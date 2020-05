Une saison 2 pour Trying, Apple TV renouvelle sa comédie britannique

Voilà moins de 15 jours que Apple TV a dévoilé Trying, sa première série anglaise et le service de streaming a maintenant officiellement renouvelé cette dernière pour une saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec Trying, cette comédie nous venant d’Andy Wolton suit un couple de trentenaires, Nikki et Jason, qui sont ensemble depuis des années maintenant. Ils essayent d’avoir un enfant, mais découvrent que cela n’est sûrement pas possible pour eux sur un plan biologique.

Face à cette nouvelle, le couple doit repenser son avenir et se tourne vers l’adoption. Cette épreuve les invite à contempler leurs défauts et à quoi ressemble vraiment leur existence.

La distribution de Trying réunit Rafe Spall (La Guerre des Mondes), Esther Smith (Cuckoo) et Imelda Staunton (Harry Potter), les deux acteurs principaux ayant confirmé eux-mêmes ce renouvellement.

Plus spécifiquement, Spall et Martin ont tous les deux évoqué un possible tournage de cette saison 2 pour la fin de l’été/début de l’automne, si tout va bien. Rien n’est encore fixé, à cause du COVID-19.

