Une saison 3 pour Trying, Apple TV+ renouvelle la série avant le lancement de la saison 2

Alors qu’Apple TV+ se prépare pour le lancement de la saison 2 de Trying pour le 14 mai, le service de streaming annonce avoir déjà renouvelé la série pour une saison 3.

Ce n’est pas forcément une nouvelle qui surprend, dans le sens où Apple semble prendre l’habitude de renouveler ses séries bien en avance. Elle a fait de même pour Servant, For All Mankind, Ted Lasso, Dickinson — toutes renouvelées pour une troisième saison avant même l’arrivée de la seconde saison sur la plateforme.

Pour rappel, Trying est une comédie nous venant d’Andy Wolton qui suit un couple de trentenaires, Nikki et Jason (Esther Smith et Rafe Spall), ensemble depuis des années maintenant. Ils essayent d’avoir un enfant, mais découvrent que cela n’est sûrement pas possible pour eux sur un plan biologique. Face à cette nouvelle, le couple doit repenser son avenir et se tourne vers l’adoption. Cette épreuve les invite à contempler leurs défauts et à quoi ressemble vraiment leur existence.

La saison 2 de Trying continue donc de suivre le couple qui fait face au processus d’adoption et, rien n’est jamais simple. Pour Nikki et JAson, il semble que chaque enfant leur passe sous le nez et qu’ils sont ainsi laissés de côté. Lorsque Nikki rencontre une petite fille nommée Princess, elle sait instantanément que c’est l’enfant pour eux, mais il y a des obstacles à surmonter pour y arriver, et certains pourraient justement être insurmontables.

On retrouve naturellement dans cette saison 2 de Trying, aux côtés de Rafe Spall et Esther Smith, Imelda Staunton, Ophelia Lovibond, Oliver Chris, Sian Brooke, Darren Boyd et Robyn Cara.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.