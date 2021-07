Turner & Hooch Saison 1 : Le flic et son gros chien enquêtent dès à présent sur Disney+

Plus de trois décennies après le film mettant en scène Tom Hanks, Turner & Hooch est de retour sous la forme d’une nouvelle série Disney+ dont la diffusion de la première saison débute dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming.

Développée par Matt Nix (Burn Notice, The Gifted), cette première saison de 12 épisodes de Turner & Hooch se présente comme étant une suite du long métrage, puisque nous suivrons les aventures de Scott Turner Jr (Josh Peck), le fils du détective Scott Turner (Hanks) qui est décédé récemment.

De nos jours donc, Scott Turner Jr a suivi les pas de son père et est devenu un officier de police aussi ambitieux que rigide qui hérite à son corps défendant d’un gros chien indiscipliné et baveux. Il se rend vite compte que le chien qu’il ne voulait pas est peut-être le partenaire dont il a besoin.

Au niveau du casting, cette saison 1 de Turner & Hooch met également en vedette Carra Patterson (The Arrangement) dans le rôle de Jessica Baxter, la partenaire courageuse et intelligente de Scott ; Brandon Jay McLaren (Graceland) dans le rôle de Xavier Wilson, un marine cool et énigmatique devenu officier ; Anthony Ruivivar (New York : 911, Scream) dans le rôle du chef James Mendez, le patron de Scott qui a un faible pour le nouveau chien de Scott, Hooch ; Lyndsy Fonseca (Nikita) dans le rôle de Laura Turner, la sœur de Scott qui aime les animaux ; Jeremy Maguire (Modern Family) dans le rôle de Matthew Garland, le fils de Laura qui aime les chiens ; et Vanessa Lengies dans le rôle d’Erica Mouniere, la responsable excentrique du programme de dressage des chiens des officiers US. Cinq Dogues de Bordeaux jouent également à tour de rôle l’emblématique Hooch, l’adorable Dogue de Bordeaux baveux de Scott.

