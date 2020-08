Two Weeks To Live : Maisie Williams a soif de revanche, dans le trailer et en septembre sur Sky

Après l’iconique Arya Stark dans Game of Thrones, Maisie Williams est de retour sur le petit écran britannique dans la série Two Weeks to Live, avec de nouvelles envies de vengeance, dès le 2 septembre sur Sky One et dès à présent dans le trailer.

Scénarisée par, Gaby Hull, Two Weeks to Live nous parle de Kim Noakes (Maisie Williams) qui a perdu son père très jeune dans d’étranges circonstances. Après son décès, sa mère Tina a décidé de l’élever en marge de la société, en reclus et en lui enseignant d’étranges techniques de survie.

Maintenant jeune adulte, Kim fait ses premiers pas dans le monde réel pour une mission secrète ayant pour but d’honorer la mémoire de ce dernier. Elle fait alors la connaissance de Nicky, un jeune homme assez peu doué avec les femmes, et de son frère Jay, propriétaire du pub local. Cette rencontre crée une chaine d’évènements chaotique mettant leur vie en danger. C’est alors qu’arrive Tina, une femme qui recherchait Kim, et voilà alors que le groupe en possession d’un sac d’argent volé doit fuir de dangereux gangsters et la police.

La saison 1 de Two Weeks to Live se compose de 6 épisodes et met à l’affiche Maisie Williams, Sian Clifford, Mawaan Rizwan, Taheen Modak, Kerry Howard, Thalissa Teixeira et Jason Flemyng.

