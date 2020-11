Une saison 3 pour Umbrella Academy, la famille Hargreeves continue ses aventures colorées sur Netflix

La famille super-héroique de Netflix est officiellement de retour, le service de streaming vient de finalement annoncer le renouvellement pour une saison 3 d’Umbrella Academy.

Cette nouvelle n’est pas surprenante, cela faisait quelque temps que la rumeur d’un renouvellement circulé, soutenu par le succès de la série avec une saison 2 qui a occupé le Top 10 des programmes de la plateforme lors de son lancement.

Cette troisième saison, comme les précédentes, se composera de 10 épisodes, avec une production qui doit commencer en février prochain à Toronto.

Pour rappel, cette adaptation du comic book de Gerard Way et Gabriel Bá nous parle d’une famille de super-héros pas comme les autres. En 1989, le même jour, quarante-trois bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n’étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sept de ces enfants sont adoptés par un milliardaire Reginald Hargreeves qui crée l’Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde.

La famille a dû ainsi stopper deux apocalypses tout en gérant des problèmes plus personnels. La seconde saison se terminait — attention spoiler! — sur les Hargreeves qui après un voyage dans les années 60 sont de retour dans le présent pour découvrir une nouvelle ligne temporelle où leur père n’est pas mort et qu’il a décidé de créer la Sparrow Academy au lieu de l’Umbrella Academy.

Umbrella Academy réunit dans son casting Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five), Justin H. Min (Ben) et Colm Feore (Sir Reginald). Intégrée en saison 2, Ritu Arya (Lila) sera également de retour.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.