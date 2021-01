Umbrella Academy Saison 3 : Netflix dévoile le casting de la Sparrow Academy

La saison 3 d’Umbrella Academy nous introduira à une nouvelle équipe/famille de super-héros, comme cela nous a été révélé à la fin de la saison 2. En effet, lorsque la famille Hargreeves est finalement revenue dans le présent, après un séjour dans les années 60, la ligne temporelle a été modifiée et leurs actions ont ainsi donné le jour à la Sparrow Academy.

Officiellement renouvelée il y a deux mois de cela, la suite d’Umbrella Academy se précise des à présent avec une annonce casting nous révélant les membres de la Sparrow Academy.

Tout d’abord, nous aurons donc Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), bel et bien en vie, à la tête de la famille, avec également Ben (Justin H. Min) dans la peau de Sparrow #2 qui se distingue de la version que l’on connait en étant un tacticien machiavélique déterminé à obtenir le statut de leader par tous les moyens possibles.

L’équipe est donc alors complétée par Marcus, Sparrow #1, incarné par Justin Cornwell (I Am The Night), décrit comme un colosse charmant, mais aussi discipliné et calculateur. Il transpire la confiance.

Fei, ou le numéro 3 de la famille, est joué par Britne Oldford (The Path, Hunters), qui n’en est pas à ses débuts dans le monde super-héroique, ayant joué Peek-a-Boo dans The Flash. Présentement, Fei est une misanthrope, généralement la personne la plus intelligente dans une pièce qui ne s’arrête devant rien pour faire son travail.

Numéro 4 ou Alphonso est incarné par Jake Epstein (Designated Survivor, Suits), un combattant qui porte sur son corps les marques des batailles qu’il a menées. Il est doté d’un certain sens de l’humour, aime la pizza et la bière.

Genesis Rodriguez (The Fugitive, Big Hero 6) joue quant à elle Sloane ou Sparrow #5, une romantique et une rêveuse qui souhaite voir le monde mais qui est retenue par ses obligations familiales, tandis que Cazzie David (la fille de Larry David) incarne Jayme (Sparrow #6), une loner qui se cache derrière un hoodie et parle très peu et possède un grondement effrayant. Elle passe le plus clair de son temps avec Alphonso, le seul ami qu’elle possède.

La “famille” est complétée par Christopher qui est un cube télékinétique d’origine inconnue. Il peut paralyser les gens de peur et geler une pièce. Il endosse le rôle d’Oracle et médiateur pour la famille, et n’a que de bons conseils à délivrer. Loyal et digne de confiance, il est traité comme un membre à part entière de la famille.

Ils rejoignent ainsi Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya et Adam Godley dans cette saison 3 d’Umbrella Academy dont le tournage doit commencer en février à Toronto.

