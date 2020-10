Un garçon convenable : Lata veut être maîtresse de son destin dans l’Inde post-coloniale, dès maintenant sur Netflix

Diffusée durant la période estivale sur la chaine britannique BBC One, la mini-série Un Garçon Convenable (de son titre original A Suitable Boy) est dès à présent disponible en France sur le géant de la vidéo à la demande, Netflix.

Adaptation en six épisodes du roman indien Un garçon convenable écrit par Vikram Seth, signé Andrew Davies, Un Garçon Convenable commence en 1951. L’Inde vient de conquérir son indépendance, et la passionnée Lata Mehra, brillante étudiante en littérature, défie la tradition et sa mère envahissante qui veut lui choisir un mari. Tiraillée entre le devoir familial et son désir de suivre ses vrais sentiments, Lata s’aventure entre amour et chagrin, tandis que trois hommes radicalement différents tentent de la conquérir.

Et Lata n’est pas la seule à menacer la coutume ! En effet, les errances du charmant Maan Kapoor et ses histoires de cœur mouvementées commencent à mettre en péril la carrière politique du père du jeune homme. Alors que Lata et Maan essaient de façonner leur avenir, l’Inde aussi arrive à maturité. Quelques années seulement après l’indépendance de cette ancienne colonie britannique, les tensions s’exacerbent avec la préparation de la campagne pour la première élection générale démocratique.

La série Un Garçon Convenable met à l’affiche Tanya Maniktala, Tabu, Ishaan Khatter, Rasika Dugal, Mahira Kakkar, Ram Kapoor, Gagan Dev Riar, Vivek Gomber, Vivaan Shah, Shahana Goswami,Mikhail Sen, Namit Das, Danesh Razvi, Joyeeta Dutta, Sharvari Deshpande, Shujaat Khan, Shubham Saraf, Randeep Hooda ou encore Aamir Bashir.

