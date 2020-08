Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend, un épisode interactif disponible dès maintent sur Netflix

Voilà un an et demi que Unbreakable Kimmy Schmidt est arrivée à sa conclusion sur Netflix. La série fait néanmoins son retour avec un épisode spécial et interactif que l’on peut découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

Suivant le modèle établit par l’épisode Bandersnatch de Black Mirror, Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend vous entraine dans l’univers de la série et vous en donne partiellement le contrôle, vous permettant de choisir entre plusieurs choix qui mènent à des gags différents.

C’est ainsi que dans ce programme interactif, Kimmy se marie ! Mais elle doit d’abord déjouer le complot diabolique du révérend. La suite est entre vos mains…

Au casting de ce Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend, nous retrouvons naturellement Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane et Jon Hamm, mais aussi Daniel Radcliffe, Lauren Adams, Sara Chase, Sol Miranda, Amy Sedaris, Mike Carlsen, Dylan Gelula, Chris Parnell, Heidi Gardner, Jack McBrayer, Zak Orth, Fred Armisen et Johnny Knoxville.

