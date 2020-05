Une saison 2 pour Gentefied, le restaurant des cousins Morales rouvrira ses portes sur Netflix

Voilà maintenant trois mois que Netflix a mis en ligne l’intégralité de la première saison de Gentefied. Depuis, le service de streaming n’avait pas donné de nouvelles. Cela change donc cette semaine, puisque la série vient d’être renouvelée.

La commande pour la saison 2 de cette dramédie (notamment produite par America Ferrera) sera cette fois un peu plus courte, puisque seulement 8 nouveaux épisodes sont annoncés.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez, Gentefied suit les cousins Morales, trois mexico-américains à la poursuite du rêve américain. Cependant, ce rêve menace de mettre en péril ce qui leur tient le plus à cœur, c’est-à-dire leur culture, leur communauté et leur famille. En effet, face à la gentrification du quartier, les cousins Morales se décarcassent pour sauver le restaurant de tacos de leur grand-père qui peine à payer le loyer pour le restaurant. Ainsi, le chef en herbe Chris, l’artiste Ana et le futur père Erik s’interrogent sur ce qui pourrait être fait pour sortir de cette situation.

Le casting de Gentefied rassemble Karrie Martin, Joseph Julian, Carlos Santos, Joaquín Cosio, Julissa Calderon, Annie Gonzalez, Laura Patalano, Felipe Esparza, Rafael Sigler, Jaime Alvarez, Bianca Melgar, Michelle Ortiz et Alejandro Patiño.

