Une saison 2 pour Querelles de voisinage, la guerre entre Leonor et Silvia se poursuit sur Netflix

Après La Casa de las Flores, Netflix a trouvé une nouvelle comédie à succès au Mexique avec Querelles de voisinage (ou Guerra de vecinos en version originale) qui a été lancée il y a un peu plus de trois semaines et décroche officiellement une saison 2.

Créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana (Deux mamans sous le même toit), Querelles de voisinage a naturellement trouvé son public au Mexique où elle a occupé la première place du Top 10 durant tout le mois de juillet, et a su se creuser une bonne place sur le marché de l’Amérique latine de façon générale.

Leonor les trae un notición. La temporada 2 de 'Guerra de vecinos' está confirmada. ¡Quihubo! pic.twitter.com/PjM8kAAcXJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 30, 2021

De quoi parle Querelles de voisinage ?

La saison 1 de Querelles de voisinage débute quand deux familles ennemies qui se retrouvent voisines dans un quartier huppé. Une guerre ouverte aux conséquences inattendues éclate entre les deux matriarches. Après un incident, Leonor se retrouve en possession de tickets de tombola. À sa grande surprise, elle décroche le gros lot : une maison qui va changer sa vie et celle de sa famille. Les choses vont toutefois rapidement se compliquer pour Leonor lorsqu’elle découvre que sa voisine Silvia est l’autre protagoniste du fameux incident et celle qui aurait dû remporter la tombola… À partir de là, les deux femmes, prétextant chacune le bien-être de leur famille, vont se faire la guerre. Dissemblables au possible, elles vont pourtant se découvrir peu à peu des points communs.

Au casting de cette saison 1 de Querelles de voisinage, nous trouvons Vanessa Bauche, Ana Layevska, Mark Tacher, Pascacio López, Elyfer Torres, Armando Said, Christian Vazquez, Marco León, Loreto Peralta, Isabella Patrón, Sara Isabel Quintero et Cecilia de los Santos Vargas.

