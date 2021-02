Unforgotten Saison 4 : Une investigation pour un meurtre remontant à 30 ans commence ce soir sur ITV

ITV déterre de nouveau le passé en compagnie de l’inspectrice-chef Cassie Stuart et de l’inspecteur principal Sunil Khan dans la saison 4 de Unforgotten qui est diffusée à partir de ce lundi 22 février sur la chaine britannique.

Cette saison 4 de Unforgotten commence donc avec la découverte d’un corps démembré dans une casse. L’équipe soupçonne que ce corps a été stocké dans un congélateur pendant une trentaine d’années. Un tatouage oriente l’investigation vers un crime remontant à 1990 et vers quatre personnes qui se trouvent maintenant à différents endroits du pays : Ram Sidhu et sa femme Anna vivent à Londres, Liz Baildon et sa fiancée Janet sont à Cambridge, Fiona Grayson et son partenaire Geoff à Peak District, et Dean Barton et son épouse Marnie vivent à Rochester. L’enquête menace leur réputation, leur dynamique familiale et la vie qu’ils ont construites.

En parallèle, Cassie doit faire face à une situation difficile lorsqu’elle apprend, après avoir décidé de prendre sa retraite plus tôt, qu’elle n’aura pas le droit à sa pension complète à moins de terminer ses 30 ans de service.

"There is a small bit of me that wants to punish someone."

Set a reminder, #Unforgotten returns to your screens Monday 22nd Feb at 9pm on @ITV. pic.twitter.com/J93CEHFPDq — Unforgotten (@UnforgottenTV) February 17, 2021

Composée de 6 épisodes, cette saison 4 de Unforgotten réunit donc Sanjeev Bhaskar, Nicola Walker, Peter Egan, Alastair Mackenzie, Carolina Main, Lewis Reeveset Jordan Long qui sont rejoints par Sheila Hancock, Susan Lynch, Phaldut Sharma, Liz White, Andy Nyman, Claire Calbraith et Lucy Speed.

