Une saison 5 pour Unforgotten, ITV continue de déterrer le passé mais sans Nicola Walker

Succès de la chaine britannique ITV, Unforgotten vient d’être officiellement renouvelée pour une saison 5 avec un changement dans sa distribution suite aux évènements ayant conclu la quatrième.

Ainsi, la saison 5 d’Unforgotten sera la première sans Nicola Walker, l’interprète de Cassie Stuart qui se trouvait à la tête des investigations aux côtés du DI Sunny Khan, incarné par Sanjeev Bhaskar. Ce dernier sera quant à lui bien de retour dans les nouveaux épisodes, mais il aura donc un nouveau partenaire.

Création de Chris Lang, Unforgotten : Le passé déterré suit deux enquêteurs qui bouleversent la vie de plusieurs personnes en faisant resurgir de vieux souvenirs et des secrets bien gardés pour découvrir le coupable d’un crime non résolu remontant de plusieurs années. En saison 4, le duo principal s’intéressait à un corps démembré découvert dans une casse et dont la mort remontait à une trentaine d’années.

Aucun détail n’a encore été communiqué sur ce qui attendrait l’équipe au sein de la saison 5 qui devrait être proposée en 2022, la chaine anglaise a juste confirmé qu’il y aurait juste un nouveau partenaire pour Sunny.

Peter Egan (Downton Abbey), Alastair Mackenzie (Deep Water), Carolina Main (Blood), Lewis Reeves (Uncle) et Jordan Long (Prime Suspect 1973) font également partie de la distribution d’Unforgotten qui est diffusée chez nous sur France 3.

