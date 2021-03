United States of Al Saison 1 : La nouvelle comédie de Chuck Lorre se dévoile avec un trailer à moins d’un mois de son lancement

Lorsqu’une série de Chuck Lorre se termine, une autre arrive. C’est en tout cas le cas avec la diffusion des derniers épisodes de Mom sur CBS, alors que la chaine américaine lance par ailleurs United States of Al à partir du 1er avril.

Nous venant de Chuck Lorre, David Goetsch et Maria Ferrari, United States of Al s’intéresse à l’amitié entre Riley, un ancien combattant de la Marine qui rencontre des difficultés à se réadapter à la vie civile dans l’Ohio, et Awalmir (Al), l’interprète Afghan qui a servi dans son unité et qui arrive en Amérique pour commencer une nouvelle vie.

Cette comédie se propose alors d’explorer les épreuves et les défis que les vétérans doivent affronter et surmonter après leur retour au pays et les forts liens qui se développent entre les membres d’une unité.

Cette saison 1 de United States of Al met à l’affiche Adhir Kalyan, Parker Young, Elizabeth Alderfer, Dean Norris, Kelli Goss, et Farrah Mackenzie

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.