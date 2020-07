United We Fall Saison 1 : Faites connaissance avec la famille Ryan, dès ce soir sur ABC

Commandé il y a plus d’un an et un temps envisagé pour l’automne prochain, c’est finalement cet été que l’on peut découvrir United We Fall, la nouvelle comédie familiale de la chaine américaine ABC qui commence sur le network ce mercredi 15 juillet.

Création de Julius Sharpe, United We Fall suit les tribulations de Jo (Christina Vidal) et Bill Ryan (Will Sasso), parents de deux jeunes enfants qui font tout leur possible, jour après jour, pour être une famille fonctionnelle. Il faut dire que leurs proches ne se gênent pas pour leur signifier quand ils font des erreurs, que ce soit la large famille de Jo ou encore la mère moralisatrice de Bill qui vit sous le même toit qu’eux.

Ainsi, Jo et Bill savent qu’ils ne peuvent en réalité compter que l’un sur l’autre et ont pris pour habitude d’être unis contre tout le monde : les autres parents, les enseignants, les docteurs, les coachs, les collègues et surtout leurs enfants.

La distribution de la sitcom United We Fall réunit donc Will Sasso, Christina Vidal, Jane Curtin, Jason Michael Snow, Ella Grace Helton, Ireland and Sedona Carjaval et Guillermo Díaz.

Tags : United We Fall moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.