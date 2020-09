Us : Un tour d’Europe signé David Nicholls à partir de dimanche sur BBC One

BBC One se lance dans un petit tour d’Europe en compagnie de Tom Hollander et Saskia Reeves dans l’adaptation de Us de David Nicholls publié en France sous le titre Nous, qui est diffusée à partir de ce dimanche 20 septembre sur la chaine britannique.

L’histoire de Us s’intéresse ainsi à Douglas Petersen (Tom Hollander), un biochimiste coincé qui est pris de cours lorsque sa femme Connie (Saskia Reeves) lui annonce qu’elle envisage le divorce. Il compte alors sur leur voyage en famille en Europe pour prouver qu’il est un mari attentionné, regagner le coeur de sa femme, mais également réparer sa relation compliquée avec son fils de 17 ans, Albie.



Paris, Amsterdam, Munich, Vérone, Venise, Florence, Rome, Naples. Le Louvre, le musée Van-Gogh, la place Saint-Marc. Terrasses ensoleillées, trattorias bondées : l’été s’annonce chargé pour les Petersen.

David Nicholls signe par ailleurs le scénario de cette adaptation en 4 épisodes qui réunit donc Tom Hollander (The Night Manager), Saskia Reeves (Shetland), Tom Taylor (Doctor Foster), mais aussi Thaddea Graham, Gina Bramhill, Iain DeCaestecker et Sofie Gråbøl.

