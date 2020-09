Vagrant Queen : La princesse de l’espace vit des aventures colorées à partir de ce soir sur Syfy

Syfy fait sa rentrée en compagnie de la série de science-fiction Vagrant Queen, une nouvelle aventure spatiale misant sur l’action avec une pointe d’humour et de danger potentiellement épique. Annulée au terme de sa première saison, elle se compose dès lors de 10 épisodes qui sont diffusées à partir de ce mardi 1er septembre à 21h00.

Adaptation du comic book signé Mags Visaggio (Eternity Girl) édité chez Vault, Vagrant Queen nous parle de la jeune princesse Elida qui voit sa vie s’écrouler suite au meurtre de sa mère. La planète se retrouve alors entre les mains de son ennemi, le Commandant Lazaro. Sans cesse traquée par les hommes du commandant, elle vit dans la plus grande clandestinité.

Cependant, lorsqu’elle apprend que sa mère est encore en vie, Elida et ses deux acolytes Isaac et Amae se lancent à les rescousse de cette dernière. Afin de trouver sa mère, Elida devra se rendre dans les endroits les plus dangereux de la galaxie et faire face à son passé…

La distribution rassemble Adriyan Rae (Light as a Feather) dans le rôle de la princesse Elida ; Paul du Toit est le Commander Lazaro ; et Tim Rozon (Wynonna Earp) incarne Isaac. Le casting est complété par Alex McGregor, Colin Moss, Clayton Boyd et Leon Clingman.

