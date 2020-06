Pas de saison 2 pour Vagrant Queen, SyFy met fin au voyage de princesse de l’espace

Il y a de moins en moins de space operas sur SyFy et ce n’est pas Vagrant Queen qui va renverser la tendance, puisque la série n’a pas trouvé son public et elle ne reviendra donc pas pour une saison 2. Elle est officiellement annulée.

Une annulation qui n’arrive pas comme une surprise, puisque SyFy avait rapidement déplacé Vagrant Queen de sa case du vendredi soir à 22h pour l’installer le jeudi à 23h où la chaine a rencontré un certain succès récemment. Cela a permis à la série d’afficher une progression de plus de 10%, mais avec une moyenne de 417 000 téléspectateurs (live+7) par semaine, ce n’était pas suffisant pour lui assurer un avenir.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation du comic book signé Mags Visaggio (Eternity Girl) édité chez Vault, Vagrant Queen nous parle de la princesse Elida qui est contrainte de fuir sa planète natale après un coup d’État. Suite à la révolte, ses parents sont considérés comme morts et elle a donc quitté son monde, passant ensuite une grande partie de sa vie à fuir et à arpenter les coins dangereux de la galaxie. Lorsqu’un ancien frenemy nommé Isaac refait surface dans sa vie avec des informations sur sa mère, Elida décide de retourner chez elle dans le but d’organiser une mission de sauvetage avant que son plus vieil adversaire, le Commander Lazaro, ne la retrouve.

Au casting des 10 épisodes qui composent au final la série, on pouvait trouver Adriyan Rae, Tim Rozon, Alex McGregor, Paul du Toit, Vash Singh, Colin Moss, Bonnie Henna et Steven John Ward.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.