Une saison 2 pour Valeria, Netflix reviendra à Barcelone l’année prochaine

Alors que Las Chicas del Cable, la première série espagnole de Netflix arrive à sa conclusion, la plateforme continue avec succès à proposer de nouvelles créations venant de ce pays, comme c’est le cas avec Valeria qui est officiellement renouvelée pour une saison 2.

Lancée au début mois de mai, cette création de María López Castaño qui est une adaptation des romans d’Elisabet Benavent reviendra donc l’an prochain, ce qui n’est pas une surprise, puisque le développement de la saison 2 était déjà entamé au moment de la mise en ligne de la première.



Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas familiers avec Valeria, elle nous relate la vie d’une écrivaine en crise pour qui rien ne va plus, ni ses romans ni son mari. Heureusement, elle peut compter sur ses trois meilleures amies, Carmen, Lola et Nerea, qui la soutiennent au fil de ses aventures… tout en explorant les leurs ! Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Au niveau du casting, Valeria réunit dans sa saison 1 Diana Gómez, Paula Malia, Silma López, Teresa Riott, Maxi Iglesias, Ibrahim Al Shami et Aitor Luna.

