Valeria Saison 2 : Valeria est de retour à Madrid dans le trailer et en août sur Netflix

Le “Sex and The City” espagnol de Netflix se prépare pour un retour estival. Le service de streaming vient en effet de dévoiler la bande-annonce pour la saison 2 de Valeria qui sera mise en ligne dans un mois, soit le 13 août sur la plateforme.

Création de María López Castaño qui est une adaptation des romans d’Elisabet Benavent, Valeria nous relate la vie d’une écrivaine en crise pour qui rien ne va plus, ni ses romans ni son mari. Heureusement, elle peut compter sur ses trois meilleures amies, Carmen, Lola et Nerea, qui la soutiennent au fil de ses aventures… tout en explorant les leurs ! Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Dans cette saison 2, Valeria (Diana Gómez) doit prendre une décision de la plus grande importance pour son avenir : se cacher derrière un pseudonyme et vivre enfin de son métier, ou renoncer à la publication de son roman et continuer à profiter de l’intarissable système des contrats bidons. Tout cela pendant que sa vie sentimentale vacille. Fort heureusement, si sa vie repose sur des fondations fragiles, Valeria peut compter sur le soutien de trois inébranlables piliers : ses amies Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) et Nerea (Teresa Riott), qui traversent elles aussi des moments cruciaux de leurs existences.

Au niveau du casting, Valeria réunit donc Diana Gómez, Paula Malia, Silma López, Teresa Riott, Maxi Iglesias, Ibrahim Al Shami et Aitor Luna.

