Vanity Fair : Olivia Cooke grimpe les échelons de la société britannique à partir de ce soir sur Chérie 25

Déjà diffusée sur Arte et également disponible en DVD, la minisérie Vanity Fair, adaptation du classique littéraire de William Makepeace Thackeray publié en France sous le titre La Foire aux vanités débarque dès ce samedi 10 octobre à 21h05 sur Chérie 25, avec trois épisodes.

Si vous n’êtes pas familier avec cette œuvre, rappelons que Vanity Fair (lire le bilan) est une chronique de la vie et des mœurs en Angleterre à l’époque napoléonienne. Avec un certain humour, l’histoire nous livre une critique sociale acérée à travers Rebecca « Becky » Sharp, Amelia Sedley et autres personnages. L’intrigue suit plus spécifiquement Becky alors qu’elle travaille à grimper les échelons de la société, utilisant tous les moyens à sa disposition pour y parvenir, brisant des cœurs et des fortunes sur son passage.

C’est Olivia Cooke (Bates Motel) qui incarne Becky Sharp dans cette nouvelle adaptation. À ses côtés, on retrouve Tom Bateman (Beecham House) dans la peau du capitaine Rawdon Crawley ; Suranne Jones (Doctor Foster) dans le rôle de Miss Pinkerton ; et Michael Palin en tant que Thackeray en personne.

Scénarisée par Gwyneth Hughes (Dark Angel) et réalisée par James Strong (Liar, Broadchurch), cette nouvelle adaptation de Vanity Fair met également en scène Johnny Flynn (Genius) dans la peau de William Dobbin, profondément amoureux d’Amelia (Claudia Jessie, Line of Duty) ; Martin Clunes (Doc Martin) et Frances de La Tour (Harry Potter) incarnent respectivement Sir Pitt Crawley et Miss Matilda Crawley ; Simon Russell Beale et Claire Skinner (Outnumbered) sont les parents Sedley ; David Flynn (School Of Rock) est Joseph, le frère d’Amelia ; et Charlie Rowe (Salvation) joue George Osborne.

