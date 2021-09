Dr Harrow Saison 3 : Le médecin légiste fait sa rentrée, dès ce soir sur M6

Alors que les deux premières saisons de Dr Harrow ont été mise en ligne sur Amazon Prime Video le mois dernier, M6 fait sa rentrée en compagnie du fameux médecin légiste australien, avec la saison 3 de Dr Harrow qui est diffusée dès ce samedi 11 septembre à partir de 21h05.

De quoi parle Dr Harrow ?

Série australienne nous venant de Stephen M. Irwin (Secrets & Lies) et de la productrice Leigh McGrath, Dr Harrow se centre sur le docteur Daniel Harrow (Ioan Gruffudd), un brillant médecin légiste peu orthodoxe. Son mépris pour l’autorité et son empathie pour les victimes l’aident à résoudre les cas les plus bizarres. Il est prêt à briser toutes les règles pour révéler la vérité.

Tout commence avec une enquête sur la mort d’une jeune femme dont le père est persuadé qu’elle a été assassinée alors qu’Harrow tente de renouer des liens avec Fern, sa fille. Mais lorsqu’un cadavre est retrouvé par la police dans la rivière, il se voit forcé de changer ses plans…

Au programme de la saison 3 de Dr Harrow

La saison précédente s’est achevée lorsqu’un jeune homme, prétendant être le fils de Docteur Harrow, est retrouvé mort. Le médecin légiste tente de comprendre ce mystère, et se retrouve empêtré dans une affaire criminelle qui menace le monde entier : cybercriminalité, crypto-piratage et meurtre. Lorsque sa famille est menacée, il est face à un choix impossible…

Au casting de Dr Harrow

Composée de 10 épisodes, on retrouve donc au casting de cette saison 3 de Dr Harrow Ioan Gruffudd (Dr Daniel Harrow), Ella Newton (Fern Harrow), Darren Gilshenan (Dr Lyle Fairley), Damien Garvey (Bryan Nichols), Hunter Page-Lochard (Callan Prowd) ou encore Jolene Anderson (Dr. Grace Molyneux).

Une saison 4 pour Dr Harrow ?

La saison 3 de Dr Harrow s’est achevée en avril dernier sur la chaine australienne ABC qui n’a pas, à ce jour, officialisé le renouvellement ou l’annulation de la série.

