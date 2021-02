Vienna Blood Saison 1 : Les Carnets de Max Liebermann prennent vie dès ce dimanche sur France 3

Succès en Angleterre où elle fut diffusée sur BBC Two à la fin de l’année 2019, mais aussi en Autrice, la série policière Vienna Blood adaptant la série littéraire Les Carnets de Max Liebermann de Frank Tallis, arrive sur France 3, à partir de ce dimanche 21 février à 21h05.

La première saison de Vienna Blood se compose de trois longs épisodes scénarisés par Steve Thompson (Sherlock, Deep State) qui prennent place à Vienne à une époque où la philosophie, la science et l’art entraient en collision et les nouvelles idées étaient débattues dans les cafés et à l’opéra.

Nous suivons ainsi Max Liebermann (Matthew Beard), un brillant docteur qui a étudié avec le fameux Sigmund Freud. Lorsque Max rencontre Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer), un inspecteur de police autrichien qui rencontre des difficultés à résoudre une étrange affaire, il lui propose son aide. Les talents scientifiques et la capacité à analyser et comprendre le comportement humain de Max aident alors Oscar à résoudre les affaires les plus complexes de Vienne.

Le duo de Vienna Blood – Les carnets de Max Liebermann est par ailleurs destiné à faire son retour, la série ayant été renouvelée pour une saison 2 (le tournage ayant commencé en 2020).

Le casting de Vienna Blood réunit Matthew Beard (The Imitation Game), Juergen Maurer (Le Parfum), Conleth Hill (Game Of Thrones), Charlene McKenna (Ripper Street), Amelia Bullmore (Gentleman Jack), Jessica De Gouw (Dracula) et Luise Von Finckh (Gute Zeiten, Schlechte Zeiten).

