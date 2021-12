Les Carnets de Max Liebermann (Vienna Blood) Saison 2 : Retour à Vienne, dès ce soir sur BBC Two

Max Liebermann et Oskar Rheinhardt sont de retour pour de nouvelles investigations dans une saison 2 de Vienna Blood (Les Carnets de Max Liebermann en France), diffusée à partir de ce vendredi 10 décembre sur BBC Two. Il n’y a pas encore de date pour une diffusion française.

De quoi parle Vienna Blood ?

Basée sur la série de romans éponyme de Frank Tallis, Vienna Blood prend ainsi place à Vienne dans les années 1900, à une époque où la philosophie, la science et l’art entraient en collision et les nouvelles idées étaient débattues dans les cafés et à l’opéra. On suit Max Liebermann (Matthew Beard), un brillant docteur qui a étudié avec le fameux Sigmund Freud. Lorsque Max rencontre Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer), un inspecteur de police autrichien qui rencontre des difficultés à résoudre une étrange affaire, il lui propose son aide. Les talents scientifiques et la capacité à analyser et comprendre le comportement humain de Max aide alors Oscar à résoudre les affaires les plus complexes de Vienne.

Au programme de la saison 2…

La saison 2 est toujours scénarisée par Steve Thompson, avec cette fois-ci Robert Dornheim à la réalisation des trois épisodes composant cette saison. Tout commence avec Oskar venant donc rendre visite à son ami Max dans son nouveau cabinet privé pour l’inviter à participer à une nouvelle affaire réclamant une approche freudienne. Mais alors que sa relation avec son ami Oskar devient plus stable, la vie privée de Max devient encore plus chaotique.

Le Casting de Vienna Blood Saison 2

On retrouve naturellement en saison 2 de Vienna Blood Matthew Beard dans la peau de Max Liebermann et Juergen Maurer dans celle de l’inspecteur Oskar Rheinhardt. Le casting est complété par Conleth Hill (Dublin Murders, Game Of Thrones), Charlene McKenna (Bloodlands, Peaky Blinders), Amelia Bullmore (Gentleman Jack), Lucy Griffiths (True Blood, Preacher) et Luise von Finckh (Gute Zeiten, Schlechte Zeiten).