Vigil Saison 1 : Une investigation sous haute pression avec Suranne Jones, dès dimanche sur BBC One

BBC One profite d’un week-end férié pour lancer en fanfare son nouveau thriller évènementiel. La saison 1 de Vigil commence ainsi ce dimanche 29 août et se poursuit dès lundi avec son second épisode. Les quatre épisodes restants seront diffusés chaque semaine le dimanche.

De quoi parle Vigil ?

Nous venant de Tom Edge (Strike), Vigil s’intéresse à la mystérieuse disparition d’un chalutier écossais et à une mort à bord d’un sous-marin nucléaire, le HMS Vigil, ce qui débouche sur un conflit entre la police, la marine et les services de sécurité britanniques.

DCI Amy Silva (Suranne Jones, Gentleman Jack) doit dès lors se rendre sur le HMS Vigil dans le but de mener son enquête sur une mort qui est d’abord présentée comme une overdose. Elle ne tarde cependant pas à suspecter qu’il s’agit en vérité d’un meurtre et le comportement suspicieux de l’équipage ne fait rien pour l’éloigner de cette théorie. Sur la terre ferme, la collègue de Silva, DS Kirsten Longacre (Rose Leslie, Game of Thrones) mène également l’enquête pour en apprendre plus.

Trailer et distribution de Vigil

Cette première saison de Vigil composée de 6 épisodes met donc à l’affiche Suranne Jones et Rose Leslie, mais aussi Shaun Evans, Martin Compston, Paterson Joseph, Anjli Mohindra, Connor Swindells, Adam James, Gary Lewis, Stephen Dillane, Lolita Chakrabarti, Daniel Portman, Lorne MacFadyen et Lauren Lyle.

