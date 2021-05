Vigil Saison 1 : Suranne Jones mène l’enquête à bord d’un sous-marin, prochainement sur BBC One

Après le succès de la sixième saison de Line of Duty, BBC One se prépare pour un nouveau thriller produit par World Productions avec Vigil. La série n’a pas encore une date de lancement, mais un trailer pour commencer à susciter la curiosité.

Scénarisée par Tom Edge (Strike), Vigil s’intéresse à la mystérieuse disparition d’un chalutier écossais et à une mort à bord d’un sous-marin nucléaire, le HMS Vigil, ce qui débouche sur un conflit entre la police, la marine et les services de sécurité britanniques.

DCI Amy Silva (Suranne Jones, Gentleman Jack) et DS Kirsten Longacre (Rose Leslie, Game of Thrones) mènent alors une enquête, sur terre et en mer, les menant à découvrir l’existence d’un complot.

La distribution de Vigil rassemble, autour de Suranne Jones et Rose Leslie, Shaun Evans, Martin Compston et Paterson Joseph mais aussi Anjli Mohindra, Connor Swindells, Adam James, Gary Lewis, Stephen Dillane, Lolita Chakrabarti, Daniel Portman, Lorne MacFadyen et Lauren Lyle.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.