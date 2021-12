Vigil Saison 1 : Thriller à bord d’un sous-marin nucléaire avec Suranne Jones, en janvier sur Arte

Une inspectrice écossaise est envoyée à bord d’un sous-marin nucléaire de la Royal Navy pour enquêter, avec sa coéquipière restée à terre, sur le décès suspect d’un membre d’équipage dans la série britannique Vigil, qui sera diffusée en France sur ARTE les jeudis 13 et 20 janvier 2022 à 20h55 (et disponible en intégralité sur arte.tv du 6/01/22 au 18/02/22).

De quoi parle Vigil ?

Créé par Tom Edge (Strike), Vigil est un thriller qui navigue entre la terre ferme, où le lieutenant Kirsten Longacre se retrouve au cœur d’une guerre d’influence entre la police, la Royal Navy et le MI5, le service de renseignement intérieur britannique et le huis clos du sous-marin nucléaire.



Tout commence avec le corps sans vie du premier maître Craig Burke découvert sur le HMS Vigil, un sous-marin nucléaire britannique en patrouille au large de l’Écosse.

La commandante Amy Silva (Suranne Jones), de la police de Glasgow, est envoyée à bord pour faire la lumière sur ce décès. Les communications avec l’extérieur limitant à la réception de télégrammes, l’enquêtrice choisit le lieutenant Kirsten Longacre (Rose Leslie), qu’elle connaît intimement, pour mener les investigations terrestres. Mais alors qu’il apparaît rapidement que Craig Burke a été assassiné, Amy se heurte à l’hostilité de l’équipage tandis que Kirsten fait face aux tentatives d’obstruction du haut commandement de la marine. Les deux femmes découvrent alors que la victime avait transmis à sa petite amie, militante antinucléaire, des informations compromettantes pour la Royal Navy.

La distribution de Vigil rassemble Suranne Jones et Rose Leslie, Martin Compston, Paterson Joseph, Adam James, Stephen Dillane, Connor Swindells.

Une saison 2 pour Vigil ?

Vigil s’est rapidement imposé comme un gros succès d’audience pour BBC, en devenant la nouveauté la plus suivie depuis 2018 (soit depuis Bodyguard) et la seconde série la plus suivie de la chaine après la saison 6 de Line of Duty.

Reste que la saison de Vigil raconte une histoire complète et n’appelle pas aisément à une suite — le titre de la série faisant par ailleurs référence au nom du sous-marin. Mais, cela n’a pas empêché le scénariste Tom Edge de teaser une possible saison 2, évoquant le fait que le sujet a été abordé sans en dire plus. BBC One n’a d’ailleurs pas passé commande d’une saison 2 et n’a pas non plus commenté sur le sujet à ce jour.