Vikings Saison 6 Partie 2 : Les derniers épisodes de la série arrivent à la fin du mois sur Amazon

Comme beaucoup de fans de la série, Amazon Prime Video ne voulait pas attendre plus longtemps pour découvrir la conclusion. La plateforme de streaming a négocié les droits de diffusion et proposera en exclusivité la seconde moitié de la saison 6 de Vikings à partir du 30 décembre, mais pas en France.

Avec History Channel qui se retire des séries de ce format pour se focaliser sur les mini-séries évènements uniquement (dont la prochaine du créateur de Vikings), l’avenir de la franchise se passera sur les plateformes de streaming. La production de la première saison du spin-off Vikings: Valhalla est en effet en cours en Irlande et arrivera l’année prochaine sur Netflix. Avant cela, nous aurons donc la fin de l’histoire des héritiers du clan Lothbrock sur Amazon.

Quoi qu’il en soit, il reste ainsi 10 épisodes dans la saison 6 de Vikings (et dans la série) qui vont couvrir la fin du conflit entre Ivar (Alex Hogh Andersen) — appuyé par les forces du Prince Oleg (Danila Kozlovsky) — et ses frères. Après cela, le combat se déplacera du côté de la Grande-Bretagne où les Vikings poursuivront leur conquête et feront face à la résistance d’Alfred et du Wessex. De son côté, Ubbe (Jordan Patrick Smith) est déterminé à réaliser le rêve de son père et à voguer toujours plus loin vers l’Ouest, là où aucun autre viking n’est allé avant lui.

Du côté du casting, nous retrouverons dans cette fin de saison 6 de Vikings Alexander Ludwig, Alex Hogh Andersen, Marco Ilso, Jordan Patrick Smith, Danila Kozlovsky, John Kavanagh, Peter Franzen, Eric Johnson, Georgia Hirst, Ragga Ragnars et Ray Stevenson.

