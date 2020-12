Vikings Saison 6 Partie 2 : La conclusion de la série à découvrir pour bien terminer l’année sur Canal+ Séries

Alors que la chaine américaine History a diffusé jusque-là Vikings, c’est Amazon Prime Video qui propose en exclusivité les 10 derniers épisodes de Vikings sur le territoire américain. En France, l’attente est également terminée, puisque cette seconde moitié de saison 6 est programmée sous la forme d’un marathon sur Canal+ Séries ce jeudi 31 décembre à partir de 21h00 (la fin à 4h30).

Ainsi, il ne reste que 10 épisodes à découvrir dans la saison 6 de Vikings (et dans la série). Ceux-ci reprennent naturellement là où l’histoire s’est arrêtée et commencent par couvrir la fin du conflit entre Ivar (Alex Hogh Andersen) — appuyé par les forces du Prince Oleg (Danila Kozlovsky) — et son peuple.

Après cela, le combat se déplacera du côté de la Grande-Bretagne où les Vikings poursuivront leur conquête et feront face à la résistance d’Alfred et du Wessex. De son côté, Ubbe (Jordan Patrick Smith) est déterminé à réaliser le rêve de son père et à voguer toujours plus loin vers l’Ouest, là où aucun autre viking n’est allé avant lui.

Du côté du casting, nous retrouverons dans cette fin de saison 6 de Vikings Alexander Ludwig, Alex Hogh Andersen, Marco Ilso, Jordan Patrick Smith, Danila Kozlovsky, John Kavanagh, Peter Franzen, Eric Johnson, Georgia Hirst, Ragga Ragnars et Ray Stevenson.

Tags : Vikings moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.