Vincenzo : Un mafieux italo-coréen rend justice à sa manière, dès dimanche sur Netflix

Alors que la diffusion s’est terminée au début du mois en Corée du Sud, la série Vincenzo débarque sur Netflix, plus spécifiquement l’intégralité de la saison sera disponible dès ce dimanche 9 mai sur la plateforme de streaming.

Nous venant de Park Jae-bum (Quiz from God), Vincenzo s’intéresse à un avocat mafieux italo-coréen de retour dans son pays natal et qui décide de s’attaquer à un puissant conglomérat pharmaceutique et rend justice à sa manière.

C’est à l’âge de huit ans que Park Joo-hyung (Song Joong-ki) s’est rendu en Italie après avoir été adopté par une famille italienne. Il rejoint plus tard la mafia où il est adopté par Don Fabio, chef de la famille de la mafia Cassano. Renommé Vincenzo Cassano, il devient un avocat italien, consiglière pour la mafia et le bras droit de Fabio. À la mort de ce dernier, Paolo, le fils biologique de Fabio et le nouveau leader de la famille, essaie d’éliminer Vincenzo qui s’enfuit alors pour Séoul et tente de mettre la main sur 1,5 tonne d’or qu’il a aidé à dissimulé dans le sous-sol du Geumga Plaza. Cependant, l’immeuble se trouve maintenant sous le contrôle d’une compagnie et Vincenzo doit utiliser tous ses talents pour parvenir à retrouver la propriété de l’immeuble. Il s’associe alors à Hong Cha-young (Jeon Yeo-been), une avocate prête à tout pour gagner une affaire.

Se composant de 20 épisodes, Vincenzo réunit donc dans sa distribution Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin, Ok Taec Yeon, Kim Yeo Jin, Jo Han Chul, Kwak Dong Yeon ou encore Yoo Jae Myung

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.