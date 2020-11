Virgin River Saison 2 : Mel retourne dans la petite ville de Californie, dès à présent sur Netflix

S’il faut parfois attendre deux ans pour découvrir une nouvelle saison sur Netflix, d’autres font leur retour bien plus vite. C’est le cas avec Virgin River dont la saison 2 est mise en ligne moins d’un an après celle de la première saison. Elle est donc dès à présent disponible sur le service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec Virgin River, cette série basée sur les romans de Robyn Carr (publiés en Frace sous le titre Les Chroniques de Virgin River), avec Sue Tenney en showrunner, nous parle de Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) qui répond à une annonce pour un travail d’infirmière dans la petite ville de Virgin River dans l’arrière-pays californien. Elle espère que cela sera l’endroit parfait pour repartir à zéro. Rapidement, elle découvre que la vie n’est pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle va devoir travailler sur elle-même avant de pouvoir faire de Virgin River sa maison. (lire notre bilan de la saison 1 pour en savoir plus).

En saison 2, la vie de habitants de la petite ville de Virgin River est marquée par des fiançailles, des bébés, des coeurs brisés et un meurtre. Pour une petite ville, Virgin River a son lot de drames, et Melinda Monroe s’y trouve le plus souvent mêlé.

La distribution de Virgin River rassemble donc Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Jenny Cooper et Lauren Hammersley.

