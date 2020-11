Virgin River Saison 2 : Mel revient dans la petite ville dès à présent dans un trailer et dans un mois sur Netflix

Netflix nous invite à retourner dans la petite ville de Virgin River à partir du vendredi 27 novembre avec la mise en ligne de nouveaux épisodes, mais également dès à présent avec une première bande-annonce pour cette saison 2.

Pour rappel, Virgin River est une série basée sur les romans de Robyn Carr (publiés en Frace sous le titre Les Chroniques de Virgin River), avec Sue Tenney en showrunner, nous parle de Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) qui répond à une annonce pour un travail d’infirmière dans la petite ville de Virgin River dans l’arrière-pays californien. Elle espère que cela sera l’endroit parfait pour repartir à zéro. Rapidement, elle découvre que la vie n’est pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle va devoir travailler sur elle-même avant de pouvoir faire de Virgin River sa maison. (lire notre bilan de la saison 1 pour en savoir plus).

En saison 2, la petite ville de Virgin River et de ses habitants sera marquée par des fiançailles, des bébés, des coeurs brisés et un meurtre. Pour une petite ville, Virgin River a son lot de drames, et Melinda Monroe s’y trouve le plus souvent mêlé.

Aux côtés d’Alexandra Breckenridge, Virgin River réunit dans son casting Martin Henderson, Colin Lawrence, Lauren Hammersley, Tim Matheson, Annette O’Toole, Jenny Cooper, Grayson Gurnsey et Benjamin Hollingsworth. Ils sont rejoints en saison 2 par Carmel Amit (Jamie), Keith MacKechnie (Nick, le mari de Jo Ellen), Sarah Dugdale (Lizzie), Donald Heng (George), Steve Bacic (Wes), Lane Edwards (Sheriff Duncan), Thomas Nicholson (Leo Cavanagh), Marco Grazzini (Mike) et Melinda Dahl (Stacie, la belle-soeur de Mel).

