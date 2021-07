Virgin River Saison 3 : Funérailles, ouragan, divorce et nouvelle histoire d’amour, dès maintenant sur Netflix

Moins de huit mois après la seconde saison, Netflix nous invite déjà à retrouver les habitants de la petite ville de Virgin River avec sa saison 3 qui est maintenant disponible sur la plateforme depuis aujourd’hui.

Inspirée par les romans de Robyn Carr (publiés en France sous le titre Les Chroniques de Virgin River), Virgin River suit Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), est une infirmière de Los Angeles qui s’est donc installée dans la ville de Virgin River dans le but de s’offrir un nouveau départ. Sur place, elle a découvert que la vie n’était pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle allait devoir travailler sur elle-même pour faire de cette ville et cette communauté sa maison.

Virgin River n’est pas épargnée par les épreuves à surmonter et la seconde saison se terminait même sur un cliffhanger, Jack s’étant fait tiré dessus. Cette troisième saison promet encore bien des émotions pour les personnages de “Virgin River”. Il y sera ainsi question de funérailles, d’un incendie, d’un divorce, d’un ouragan et d’une nouvelle histoire d’amour : de quoi tenir les spectateurs en haleine tout au long d’une saison pleine de rebondissements.

La saison 3 de Virgin River réunit toujours Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Grayson Gurnsey, Lauren Hammersley, Sarah Dugdale, Jenny Cooper, Daniel Gillies, Chase Petriw et Marco Grazzini.

Ils sont rejoints par Zibby Allen (The Flash, Grey’s Anatomy) dans le rôle de Brie, la sœur de Jack, et Stacey Farber (Saving Hope, Diggstown) dans celui de Tara Anderson, la fille de Lilly (Linda Boyd).

