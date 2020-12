Une saison 3 pour Virgin River, nous retrouverons Mel et Jack sur Netflix l’an prochain

Trois semaines après que la saison 2 ait été mise en ligne, Netflix confirme la popularité de Virgin River en annonçant son renouvellement. La série fera ainsi son retour l’année prochaine pour une saison 3.

Il apparait d’ailleurs que la pré-production de cette saison 3 de 10 épisodes de Virgin River a déjà commencé, puisque des noms ont été ajoutés à la distribution. Zibby Allen (The Flash, Grey’s Anatomy) et Stacey Farber (Saving Hope, Diggstown) rejoignent la série. La première sera régulière dans le rôle de Brie, la sœur de Jack (Martin Henderson), tandis que la seconde sera récurrente dans le rôle de Tara Anderson, la fille de Lilly (Linda Boyd).

Si vous n’êtes pas familiers avec Virgin River, c’est une série basée sur les romans de Robyn Carr (publiés en France sous le titre Les Chroniques de Virgin River) qui débute quand Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) répond à une annonce pour un travail d’infirmière dans la petite ville de Virgin River dans l’arrière-pays californien. Elle espère que cela sera l’endroit parfait pour repartir à zéro. Rapidement, elle découvre que la vie n’est pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle va devoir travailler sur elle-même avant de pouvoir faire de Virgin River sa maison — lire notre bilan de la saison 1 pour en savoir plus. En saison 2, le programme était chargé avec des fiançailles, des bébés, des cœurs brisés et un meurtre. Pour une petite ville, Virgin River a son lot de drames, et Melinda Monroe s’y trouve le plus souvent mêlé.

Au niveau du casting, il a également été confirmé que nous retrouverons dans la saison 3 Alexandra Breckenridge, Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Grayson Gurnsey, Lauren Hammersley, Sarah Dugdale, Jenny Cooper, Daniel Gillies, Chase Petriw et Marco Grazzini.

