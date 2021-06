Virgin River Saison 3 : Mel et Jack sont de retour dès à présent dans un trailer et en juillet sur Netflix

Si certaines séries peuvent mettre deux ans à revenir sur Netflix, ce n’est pas le cas de Virgin River dont la troisième saison est annoncée sur la plateforme pour le 9 juillet, soit moins de huit mois après la seconde saison.

Netflix retourne donc pour à Virgin River pour 10 nouveaux épisodes, dans la petite ville où s’est installée Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) pour repartir à zéro. Sur place, elle a donc découvert que la vie n’était pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle allait devoir travailler sur elle-même pour faire de cette ville et cette communauté sa maison.

Virgin River n’est pas épargnée par les épreuves à surmonter et la seconde saison se terminait même sur un cliffhanger, Jack s’étant fait tiré dessus. Le trailer mis en ligne par Netflix ne laisse pas planer le doute sur le sort du personnage, qui est donc bien debout et pris dans les tourments de l’amour avec Mel. Le couple doit donc se confronter aux prochaines étapes de leur relation, et va devoir s’interroger sur leur volonté de fonder ou non une famille.

Un enterrement, un incendie, un divorce, un ouragan et une nouvelle romance sont également annoncés au programme de cette saison 3 de Virgin River.

Série sur les romans de Robyn Carr (publiés en France sous le titre Les Chroniques de Virgin River), la troisième saison de Virgin River réunit donc Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Grayson Gurnsey, Lauren Hammersley, Sarah Dugdale, Jenny Cooper, Daniel Gillies, Chase Petriw et Marco Grazzini.

Ils sont rejoints par Zibby Allen (The Flash, Grey’s Anatomy) dans le rôle de Brie, la sœur de Jack, et Stacey Farber (Saving Hope, Diggstown) dans celui de Tara Anderson, la fille de Lilly (Linda Boyd).

