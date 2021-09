Des saisons 4 ET 5 pour Virgin River, Mel Monroe et les habitants de la ville restent durablement sur Netflix

Virgin River était un succès littéraire avec plus de 13 millions d’exemplaires vendus. Pas de doute que c’est également un succès télévisuel, Netflix venant de renouveler la série inspirée par les romans de Robyn Carr pour deux saisons supplémentaires. Les abonnés au service de streaming pourront retourner dans la ville de Virgin River pour une saison 4 ET une saison 5.

Netflix a donc passé commande pour 20 épisodes suite aux excellentes performances de la série sur la plateforme. La mise en ligne de la saison 2 à la fin novembre avait conduit à mettre un terme au règne de The Crown en prenant sa place. De même, avec sa troisième saison, Virgin River a détrôné en juillet dernier Manifest qui occupait la première place depuis 4 semaines. La série est restée en première position pendant deux semaines.

Au commencement, Virgin River suit Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), une infirmière de Los Angeles qui s’est installée dans la ville de Virgin River dans le but de s’offrir un nouveau départ. Sur place, elle a découvert que la vie n’était pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle allait devoir travailler sur elle-même pour faire de cette ville et cette communauté sa maison.

La saison 3 fut plus que mouvementée, avec des funérailles, un divorce, un feu, un ouragan, une nouvelle romance et naturellement un cliffhanger pour conclure.

Le casting de Virgin River réunit donc Alexandra Breckenridge (Mel Monroe), Martin Henderson (Jack Sheridan), Colin Lawrence (Preacher Middleton), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Annette O’Toole (Hope McCrea), Tim Matheson (Doc Mullins), Benjamin Hollingsworth (Dan Brady), Grayson Gurnsey (Ricky), Sarah Dugdale (Lizzie), Zibby Allen (Brie Sheridan), Marco Grazzini (Mike Valenzuela).

