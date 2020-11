Walker : Jared Padalecki prépare l’après Supernatural avec un premier teaser

Même si Supernatural se termine dans deux semaines sur The CW, Jared Padalecki sera bien de retour sur le network dès le mois de janvier 2021, puisqu’il sera à la tête de sa nouvelle série, le reboot de Walker dont la date de lancement a été fixée pour le jeudi 21 janvier.

Développée par Anna Fricke, cette nouvelle version de Walker voit donc Jared Padalecki reprendre le rôle tenu dans les années 90 par Chuck Norris. Il sera ainsi Cordell Walker, un Texas Ranger qui a ses propres méthodes.

Dans le cas présent, nous allons rencontrer Walker, un veuf père de deux enfants, alors qu’il revient à Austin après avoir passé deux années en infiltration. Là, il tente de reconnecter avec ses enfants, de gérer les conflits avec sa famille et de trouver un équilibre avec sa nouvelle partenaire professionnelle, Micki (Lindsey Morgan, The 100), une des premières femmes Texas Rangers. Tout cela en commençant à soupçonner que les circonstances entourant la mort de sa femme pourraient bien ne pas être aussi claires qu’il croyait.

Au niveau de la distribution, cette première saison de Walker s’articule donc autour de Jared Padalecki et Lindsey Morgan. Ils sont accompagnés par Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Coby Bell, Jeff Pierre, Violet Brinson et Kale Culley. Genevieve Padalecki et Odette Annable ont été annoncées en récurrentes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.