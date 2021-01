WandaVision : Wanda Maximoff et Vision font leurs débuts télévisuels, dès à présent sur Disney+

L’univers Marvel s’étend officiellement sur Disney+ avec l’arrivée de la série WandaVision sur la plateforme de streaming à partir de ce 15 janvier. Les deux premiers épisodes sont ainsi mis en ligne ce vendredi, puis nous passons à un par semaine par la suite.

Prenant place dans l’univers cinématographique Marvel, et plus précisément après Avengers: Endgame, WandaVision nous vient de Jac Schaeffer inspiré par le run de Tom King sur The Vision. WandaVision. L’histoire se centre sur la relation entre Wanda Maximoff et Vision, incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Cette dernière mélange le « style de la sitcom classique avec la touche du MCU » et semble ainsi marcher à sa manière dans les pas de la série Legion.

Nous suivons Wanda et Vision menant la vie de banlieue idéale dans la petite ville de Westview, dissimulant autant que possible leurs pouvoirs à leurs voisins. Mais, le couple va finir par suspecter qu’il se cache quelque chose derrière cette existence parfaite. Notons que l’histoire prend servirait également de sorte de préquelle à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans tous les cas,

Se composant de 9 épisodes, cette saison de WandaVision réunit donc Elizabeth Olsen et Paul Bettany, mais aussi Kat Dennings (2 Broke Girls) et Randall Park (Fresh Off the Boat), qui reprennent leurs rôles de Darcy Lewis et Agent Jimmy Woo respectivement, Kathryn Hahn (Transparent) dans le rôle d’une voisine curieuse et Teyonah Parris (Survivor’s Remorse) dans la peau de Monica Rambeau.

