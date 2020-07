Warrior Nun Saison 1 : Les nonnes chasseuses de démons s’installent dès aujourd’hui sur Netflix

Un nouveau combat entre le bien et le mal prend place sur Netflix dans Warrior Nun. Cette nouvelle série fantastique adolescente est dès à présent disponible sur la plateforme.

Développé par Simon Barry (Continuum) et inspiré d’un comic book, Warrior Nun raconte l’histoire d’une adolescente orpheline qui découvre ses nouveaux super-pouvoirs : elle est porteuse du Halo d’une société secrète de religieuses chasseuses de démons.

Plus précisément, Ava est une jeune femme de 19 ans qui se réveille à la morgue avec une nouvelle chance de vivre et un artefact divin implanté dans le dos. Elle apprend qu’elle fait désormais partie d’une ancienne congrégation chargée de combattre le mal sur Terre, tandis que de puissantes forces représentant le paradis et l’enfer tentent de la retrouver pour contrôler ses moindres faits et gestes.

Comprenant 10 épisodes, cette saison 1 de Warrior Nun met à l’affiche Alba Baptista (Ava), Tristán Ulloa (Père Vincent), Kristina Tonteri-Young (Sœur Beatrice), Lorena Andrea (Sœur Lilith), Toya Turner (Shotgun Mary), Thekla Reuten (Jillian Salvius). Sylvia De Fanti (Mère supérieure), Emilio Sakraya (JC), Olivia Delcán (Sœur Camila), Joaquim De Almeida (Cardinal Duretti), May Simón Lifschitz (Chanel), Dimitri Abold (Randall) et Charlotte Vega (Zori) complètent la distribution.

