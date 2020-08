Une saison 2 pour Warrior Nun, Les nonnes chasseuses de démons reviendront sur Netflix

Lancée il y a 6 semaines à présent, au début du mois de juillet, la nouvelle Warrior Nun a su trouver sa place dans le top 10 de Netflix et y rester assez longtemps pour décrocher un renouvellement.

La série reviendra ainsi pour une saison 2 dont la mise en ligne se fera très probablement l’année prochaine. Cela sera à confirmer, comme le nombre d’épisodes qui ont été commandés.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Simon Barry (Continuum) et inspirée d’un comic book, Warrior Nun parle d’une adolescente orpheline qui découvre ses nouveaux super-pouvoirs : elle est porteuse du Halo d’une société secrète de religieuses chasseuses de démons. Plus précisément, Ava est une jeune femme de 19 ans qui se réveille à la morgue avec une nouvelle chance de vivre et un artefact divin implanté dans le dos. Elle apprend qu’elle fait désormais partie d’une ancienne congrégation chargée de combattre le mal sur Terre, tandis que de puissantes forces représentant le paradis et l’enfer tentent de la retrouver pour contrôler ses moindres faits et gestes.

Just in case you needed a lil sunbeam of positivity in your day: watch the Warrior Nun cast get the news that they've been renewed for a second season pic.twitter.com/gkidbty6ma

— NX (@NXOnNetflix) August 19, 2020