Warrior Saison 2 : La guerre des Tongs reprendra dès le début octobre sur Cinemax et OCS

Pratiquement un an et demi après la première saison, Warrior va faire son retour avec sa saison 2 qui pourrait bien être sa dernière, puisqu’il a été annoncé que Cinemax arrêterait la production de séries originales suite à une réorganisation chez WarnerMedia après le lancement de HBO Max. Quoi qu’il en soit, les épisodes inédits arrivent sur la chaine américaine dès le 2 octobre et le lendemain en France sur OCS.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série co-créée par Jonathan Tropper (Banshee) et Justin Lin (Star Trek : Sans limites, Fast & Furious) à partir d’une idée de Bruce Lee , Warrior une série d’action historique qui, dans sa saison 1, nous entraine au milieu des guerres des tongs — les tongs étant des organisations criminelles —, des affrontements qui ont eu lieu au cœur du Chinatown de San Francisco à la fin du 19ème siècle. Plus précisément, l’intrigue se centrera sur Ah Sahm (Andrew Koji), un maitre en arts martiaux qui arrive tout juste de Chine pour des raisons obscures et se retrouve à travailler comme homme de main pour une des puissantes tongs.

En saison 2, après avoir été rejeté par sa sœur, Ah Sahm a rejoint les rangs du clan Hop Wei. Une paix s’est installée entre les Tongs, mais celle-ci est fragile. Les tensions montent progressivement, car les politiciens de San Francisco ont besoin du chaos pour faire progresser leur agenda. La guerre risque de reprendre sans tarder et Ah Sahm se prépare pour le combat de toute une vie.

Dans cette saison 2 de 10 épisodes de Warrior, nous retrouverons Andrew Koji, Olivia Cheng, Kieran Bew, Celine Buckens, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Hoon Lee, Christian McKay, Joe Taslim, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones et Perry Yung. Dustin Nguyen, Chen Tang, Miranda Raison et Maria Elena Laas sont également annoncés en réguliers.

