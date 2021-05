We Are Lady Parts Saison 1 : La musique punk fait son retour explosif avec humour, dès ce soir sur Channel 4

La chaine britannique Channel 4 se met à la musique punk avec humour à l’aide de la première saison de 6 épisodes de la comédie We Are Lady Parts qui joue ses premières notes explosives dès ce soir.

Écrite et réalisée par Nida Manzoor, We Are Lady Parts est donc une comédie single-caméra qui nous parle d’un groupe détonnant de cinq musulmanes qui évacuent leur frustration avec leur musique.

L’histoire nous est racontée du point de vue d’Amina Hussain (Anjana Vasan) qui étudie pour son doctorat et recherche un mari, mais atterrit sans vraiment le vouloir dans un groupe de punk, les Lady Parts, qui a besoin d’une guitariste. Amina est alors prise entre deux mondes qui se heurtent violemment.

La distribution de cette saison 1 de We Are Lady Parts rassemble Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Faith Omole, Juliette Motamed, Lucie Shorthouse, Shobu Kapoor, Madhav Sharma, Jeff Mirza, Mita Rahman, Aiysha Hart, Chantelle Alle, Halema Hussain, Sarah Seggari et Dean Graham.

