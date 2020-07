We Are Who We Are : La nouvelle série adolescente HBO par le réalisateur de Call Me By Your Name arrive en septembre

Après Euphoria, HBO continue dans le registre de la série adolescente avec We Are Who We Are, dont le lancement est annoncée sur la chaine payant pour le 14 septembre, et la série sera également mise en ligne sur HBO Max.

Nous venant de Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) qui scénarise et réalise l’œuvre, We Are Who We Are se concentre sur deux jeunes américains qui vivent sur une base militaire en Italie, avec leurs parents.

C’est dans ce contexte que Guadagnino compte explorer les thèmes classiques de l’adolescence, dont l’amour, l’amitié et le sentiment de confusion générale qui est présent à cette période de l’existence. L’histoire nous sera relatée en huit épisodes.

La distribution de We Are Who We Are rassemble noms connus et inconnus, avec Chloë Sevigny (Big Love), Kid Cudi ( How to Make It in America), Jack Dylan Grazer (It), Alice Braga (Queen of the South), Spence Moore II (All American), et les nouveaux venus Jordan Kristine Seamon, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier et Sebastiano Pigazzi.

