Pas de saison 2 pour We Are Who We Are, la série ne reviendra pas sur HBO

Bien que déterminer à développer toujours plus son offre de séries pour adolescents et sur l’adolescence, HBO et HBO Max ne poursuivra pas We Are Who We Are. La série ne reviendra pas pour une saison 2.

C’est Casey Bloys, responsable des programmes pour la chaine du câble premium américaine, qui l’annonce dans une interview avec The Hollywood Reporter dans laquelle il dévoile qu’il n’y a ainsi pas de plan pour une saison 2. La raison est que Luca Guadagnino, le créateur de We Are Who We Are est occupé avec d’autres projets.

Quoi qu’il en soit, la première saison tient sur elle-même et peut donc être regardée comme une minisérie. Si vous n’êtes pas familier avec son histoire, tout débute avec l’arrivée de Fraser Wison (Jack Dylan Grazer) sur une base militaire italienne. Le jeune adolescent y suit ses mères, toutes les deux soldates. Rapidement, l’environnement rigide se heurte à sa personnalité singulière, lui qui aime réciter les vers de ses poèmes préférés, cultive un look extravagant et voue un culte à Blood Orange. Il fait la connaissance de Caitlin (Jordan Kristine Seamón), une jeune fille audacieuse en plein tiraillement sur son identité (lire notre bilan ici).

La distribution de We Are Who We Are rassemble noms connus et inconnus, avec Chloë Sevigny (Big Love), Kid Cudi (How to Make It in America), Jack Dylan Grazer (It), Alice Braga (Queen of the South), Spence Moore II (All American), et les nouveaux venus Jordan Kristine Seamon, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier et Sebastiano Pigazzi.

Si vous désirez découvrir cette saison de We Are Who We Are, elle est disponible en France sur StarzPlay et donc désormais sur Canal+ Séries également.

