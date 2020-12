We Hunt Together Saison 1 : Assassins ou détectives ? La chasse est ouverte, dès ce soir sur Polar+

Alors que Polar+ commençait la diffusion ce dimanche de la première saison de la série All the Sins, la chaine française met à l’antenne la série britannique We Hunt Together à partir de ce lundi 7 décembre à 21h05 (deux épisodes/soirée).

Nous venant de Gaby Hull, cette première saison de We Hunt Together composée de 6 épisodes nous relate la rencontre et l’association d’un duo mortel poursuivi par deux policiers dysfonctionnels.

Plus précisément, on suit Baba, un ancien enfant soldat qui tente par tous les moyens de garder sous contrôle son penchant pour la violence. Freddy est quant à elle une femme charmante à l’esprit libre. Lorsque Baba la sauve d’un rendez-vous qui tourne mal, leur rencontre les entraine sur une route violente et dangereuse. Face à eux, DS Lola Franks et DI Jackson Mendy forment un duo que tout oppose, mais ils doivent travailler ensemble pour stopper des tueurs.

Diffusée en Angleterre sur la chaine Alibi, notons que We Hunt Together a été renouvelée pour une saison 2.

Au niveau de la distribution, la saison 1 de We Hunt Together réunit Eve Myles, Babou Ceesay, Dipo Ola et Hermione Corfield.

