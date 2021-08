What If…? Saison 1 : Marvel explore les futurs alternatifs de ses super-héros en animé, dès maintenant sur Disney+

Après la première saison de Loki et en attendant Hawkeye, l’univers cinématographique Marvel continue de s’étendre sur Disney+, cette fois-ci à l’aide d’une série d’animation anthologique qui explorer des réalités alternatives dans What If…? qui commence ce mercredi 11 août sur la plateforme.

De quoi parle What If… ?

Inspirée par la série de comic book du même nom et créée par A.C. Bradley, What If… ? explore les différentes lignes temporelles du multiverse qui ont émergé d’évènements ne s’étant pas déroulé comme sur la Terre cinématographique que l’on connait.

Chaque épisode explorera une réalité alternative différente, le premier se proposant ainsi de nous montrer un monde où Peggy Carter, et non Steve Rogers, est devenue le premier super Soldat.

Le casting vocal de What If …?

Cette saison de What If… ? est donc une anthologie, mais les épisodes seront à l’évidence connectés les uns aux autres grâce à Uatu le Gardien qui observe les continuités alternatives de la Terre et ce dernier aura la voix de Jeffrey Wright (Westworld). On retrouvera aussi Chadwick Boseman qui avait repris ici son rôle de T’Challa avant sa mort.

On retrouvera de nombreux autres acteurs familiers comme Hayley Atwell (Peggy Carter), Michael B. Jordan (Killmonger), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Josh Brolin (Thanos), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Chris Hemsworth (Thor) et plus encore.

Notons par contre que Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson ou encore Dave Bautista ne sont pas de retour pour prêter la voix à leurs personnages et sont doublés par d’autres acteurs.

Une saison 2 pour What If… ?

La première saison de What If… ? se compose de neuf épisodes et elle ne sera pas unique, car il a en effet été annoncé qu’une seconde, également de neuf épisodes, était déjà en développement.

