Une saison 3 pour What We Do in the Shadows, la colocation entre Vampires se poursuit sur FX

La cohabitation entre les vampires de FX se passe bien, puisque la seconde saison qui est actuellement en diffusion ne sera pas la dernière. What We Do in the Shadows vient en effet d’être renouvelée pour une saison 3.

Une annonce qui n’est pas surprenante, puisque la saison 2 de What We Do in the Shadows affiche une progression notable avec ses 3.2 millions de téléspectateurs par semaine (audiences cumulées moyennes pour les 8 premiers épisodes), soit une augmentation de 25% par rapport à la saison 1.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, What We Do in the Shadows est une adaptation du film néo-zélandais écrit par Jemaine Clement & Taika Waititi que l’on connait en chez nous sous le titre Vampires en toute intimité. Le concept reste cependant bien le même puisque nous suivons des colocataires pas comme les autres, quatre vampires excentriques qui cohabitent depuis plusieurs siècles : Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) et Colin (Mark Proksch), mais aussi le servant de Nandor, Guillermo (Harvey Guillen). Le tout adoptant la forme d’un mockumentaire.

La diffusion de cette seconde saison de What We Do in the Shadows se poursuit jusqu’au le 10 juin prochain sur FX. En France, la série est proposée sur Canal+ Séries.

