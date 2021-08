Une saison 4 pour What We Do in the Shadows, la colocation entre Vampires se poursuit sur FX

La cohabitation entre les vampires de FX reprend le 2 septembre dans la saison 3 de What We Do in the Shadows et celle-ci ne sera définitivement pas la dernière de la série, puisque la chaine câblée américaine vient d’annoncer en avance son renouvèlement.

Ainsi, What We Do in the Shadows décroche une commande pour une saison 4 qui n’arrivera naturellement pas avant l’année prochaine. Pour le moment, l’attention se tourne vers la saison 3 qui a le droit à une bande-annonce nous dévoilant que les vampires ont une promotion au sein de leur communauté et que, maintenant qu’il a été découvert que Guillermo (Harvey Guillén) descendait d’une lignée de tueur de vampires, son sort doit être déterminé.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, What We Do in the Shadows est une adaptation du film néo-zélandais écrit par Jemaine Clement & Taika Waititi que l’on connait en chez nous sous le titre Vampires en toute intimité. Le concept reste cependant bien le même puisque nous suivons des colocataires pas comme les autres, quatre vampires excentriques qui cohabitent depuis plusieurs siècles : Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) et Colin (Mark Proksch), mais aussi le servant de Nandor, Guillermo (Harvey Guillen). Le tout adoptant la forme d’un mockumentaire.

Suivant le modèle désormais adopté par FX, la saison 3 de What We Do in the Shadows débutera avec la diffusion de deux épisodes avant de se poursuivre au rythme normal d’un par semaine. Chaque épisode étant trouvable en streaming sur la plateforme Hulu dès le lendemain. En France, c’est sur Canal+ Séries que nous pouvons retrouver la série.

