White House Farm : Retour sur l’histoire vraie des meurtres de la ferme de Maison-Blanche, ce soir sur ITV

Nouvelle mini-série de la chaine britannique ITV, White House Farm se base sur l’histoire vraie des meurtres commis à la White House Farm, dans la région de l’Essex, en 1985. Plusieurs membres de la même famille sont alors retrouvés morts dans une ferme. La série se propose dès lors de revenir sur ce qui s’est passé…

Série en 6 épisodes, White House Farm est diffusée à partir de ce mercredi 8 janvier sur la chaine ITV.

Tout commence la nuit du 6 août 1985, lorsque 5 personnes sont tuées à la White House Farm. Les victimes sont les parents Nevill et June Bamber, leur fille adoptive Sheila Caffell et ses deux fils, Daniel et Nicholas. Le seul membre de la famille survivant est alors Jeremy Bamber, fils adoptif de Nevill et June, alors âgé de 24 ans.

Les enquêteurs soupçonnent au départ Sheila, souffrant de schizophrénie, d’être responsable des meurtres avant d’avoir mis fin à ses jours. Cependant, un autre suspect va émerger dans toute cette histoire…

White House Farm est scénarisée par Kris Mrksa (The Slap) et Giula Sandler, avec la coopération de Colin Caffell, l’ex-mari de Sheila et le père des deux fils.

Le casting de White House Farm réunit Freddie Fox (Jeremy Bamber) et Mark Addy (Game of Thrones) dans la peau du DS Stan Jone, premier membre de la police à douter de la culpabilité de Sheila.

Stephen Graham (The Irishman), Gemma Whelan (Gentleman Jack), Mark Stanley (Sanditon), Alexa Davies (Dead Pixels), Cressida Bonas (The Bye Bye Man), Alfie Allen (Game of Thrones), Amanda Burton (Waterloo Road) et Nicholas Farrell (Thirteen) complètent la distribution.

